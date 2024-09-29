Ferdi, Brighton’a yetmedi Cole Palmer rekor kırdı!

İngiltere Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta Brighton, deplasmanda Chelsea'ye 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 21, 28 (P.), 31, ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti.
Konuk ekibin gollerini ise Rutter ve Baleba attı. Yeni takımı ile ilk kez 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi, 71'de yerini Enciso'ya bıraktı. 22 yaşındaki İngiliz oyuncu Palmer, Premier Lig tarihinde bir maçta ilk yarı bitmeden dört gol birden atan ilk oyuncu oldu
ve adını tarihe kazıdı.