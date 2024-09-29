Ferdi, Brighton’a yetmedi Cole Palmer rekor kırdı!

İngiltere Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta Brighton, deplasmanda Chelsea'ye 4-2 mağlup oldu.Konuk ekibin gollerini ise Rutter ve Baleba attı. Yeni takımı ile ilk kez 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi, 71'de yerini Enciso'ya bıraktı. 22 yaşındaki İngiliz oyuncuve adını tarihe kazıdı.