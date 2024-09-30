BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hedef önce takım savunması

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, rakip yarı sahada yapılan baskı ve alan savunmasının işleyişinden memnun değil. Bu konuda takıma uyarılarda bulunan van Bronckhorst, oyunculara eksikleri tek tek göstererek, "Bu durumu düzeltmeliyiz" dedi.



Özellikle geçişlerde rakibe rahat alan tanındığını söyleyen Hollandalı hoca, tempolu, doğru baskı yapmaları ve defansa yardım etmeleri gerektiğini aktardı. Eyüpspor ve Ajax maçlarında merkezde zayıf kaldıklarını, bekleri de çok yalnız bıraktıklarını dile getiren deneyimli hoca, "Oyunumuzun gelişmesi takım savunmasına bağlı. Aksi takdirde benzer durumları tekrar yaşarız. Ne kadar iyi hücum yaparsanız yapın, rakibinizin üzerinize kolay gelmesine izin verirseniz boşa çabalamış olursunuz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile