Çorum’un keyfi ’kebap’

Stat: Yeni Adana
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Selahattin Altay
Adanaspor: Korcan Çelikay, Fofana, Doğukan Emeksiz (Dk. 54 Yepie), Tapsoba (Dk. 43 Metehan Altunbaş), Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 74 Metehan Mollaoğlu), Ferhat Katipoğlu (Dk. 54 Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı (Dk. 46 Dabo)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Boudjemaa (Dk. Atakan Akkaynak), Ahmetcan Köse (Dk. 67 Kasongo), Mehmet Tayfun Dingil, Bartolomeu, Burak Süleyman (Dk. Tunahan Ergül), Atila Turan (Dk. 46 Erkan Kaş), Eren Karadağ (Dk. 74 Catic)
Goller: Dk. 19 Eren Karadağ, Dk. 27 Ferhat Yazgan (penaltıdan) (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 26 Fofana, Dk. 53 Harun Alpsoy, Dk. 87 Yepie (Adanaspor), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 45+4 Atila Turan, Dk. 57 Boudjemaa (Ahlatcı Çorum FK)