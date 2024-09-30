Cristiano Ronaldo’yu tarihe geçirecek bir neden daha! Görüşmeler başladı...

Futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı.

Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık kontrat yapan Portekizli yıldız, mukavelesinin son yılına girdi.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği vurgulandı.

Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 31 maçta 35 gol atarak gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bu sezon ise ligde 5 maça çıktıp 4 gollük katkı verdi.

Ntvspor