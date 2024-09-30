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Giriş Tarihi: 30.9.2024 11:34

Lionel Messi hakeme küfür etti

MLS ekibi Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, Charlotte ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Ramy Touchan ile girdiği sert tartışma ile gündeme oturdu. Maçın bitiminde takımı lehine verilmeyen penaltıdan dolayı hakeme itiraz eden Arjantinli yıldızın, hakem Touchan'a "Sen tam bir baş belasısın" diye bağırdıktan sonra küfür ettiği ileri sürüldü.

Lionel Messi hakeme küfür etti

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, Charlotte ile 1-1 berabere kalarak üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Messi'nin karşılaşmanın hakemiRamy Touchan ile girdiği sert tartışma gece damgasını vurdu. Karşılaşmanın 56. dakikasında Charlotte, Karol Swiderski'nin attığı golle öne geçti. Ancak, Messi 66. dakikada yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi. Maçın son anları ise gerilim doluydu.

HAKEME KÜFÜR ETTİ
Lionel Messi, maçın bitiş düdüğünün ardından takımına verilmesi gereken bir penaltı için hakeme itirazda bulunarak öfkesini gösterdi. Arjantin basınından TN'in haberine göre; Messi, hakemin yüzüne karşı hakaret etti. Haberde, Messi'nin işaret parmağını hakem Ramy Touchan'a doğrultarak "Sen tam bir baş belasısın" diye bağırdıktan sonra küfür ettiği ileri sürüldü. Buna rağmen oyundan atılmaktan kurtulmayı başaran Arjantinli yıldız, maç sonunda sarı kart gördü.

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Lionel Messi hakeme küfür etti
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