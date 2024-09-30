Lionel Messi hakeme küfür etti

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, Charlotte ile 1-1 berabere kalarak üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Messi'nin karşılaşmanın hakemiRamy Touchan ile girdiği sert tartışma gece damgasını vurdu. Karşılaşmanın 56. dakikasında Charlotte, Karol Swiderski'nin attığı golle öne geçti. Ancak, Messi 66. dakikada yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi. Maçın son anları ise gerilim doluydu.

HAKEME KÜFÜR ETTİ

Lionel Messi, maçın bitiş düdüğünün ardından takımına verilmesi gereken bir penaltı için hakeme itirazda bulunarak öfkesini gösterdi. Arjantin basınından TN'in haberine göre; Messi, hakemin yüzüne karşı hakaret etti. Haberde, Messi'nin işaret parmağını hakem Ramy Touchan'a doğrultarak "Sen tam bir baş belasısın" diye bağırdıktan sonra küfür ettiği ileri sürüldü. Buna rağmen oyundan atılmaktan kurtulmayı başaran Arjantinli yıldız, maç sonunda sarı kart gördü.