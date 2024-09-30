Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Haftanın son maçında Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 30.9.2024 18:59 Son Güncelleme: 30.9.2024 19:01

SON DAKİKA: Haftanın son maçında Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor! İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'un konuğu oluyor. RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

SON DAKİKA: Haftanın son maçında Beşiktaş’ın rakibi Kayserispor! İlk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak. Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

KAYSERİSPOR: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

BEŞİKTAŞ: Mert, Emirhan, Felix Uduokhai, Paulista, Rashica, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Immobile

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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SON DAKİKA: Haftanın son maçında Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor! İlk 11'ler belli oldu
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