Andreas Iniesta’dan emeklilik kararı

İspanya futbol tarihinin en önemli sembollerinden Andreas Inıesta, futbola veda ediyor. İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, Iniesta, gelecek hafta kararını resmen duyuracak.

Futbolculuk kariyerine Emirates Club ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden oyuncu, kararınını, sıklıkla giydiği 8 numaralı formanın anısına 8 Ekim'de açıklayacak.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK SİNYALİ

İspanyol efsane, birkaç hafta önce Barselona'da bir etkinliğe katılmış ve "Futbol oynamaya devam etmek istediğimi hissediyorum. Futbolu bırakma anını hissedeceğim güne kadar oynamaya devam edeceğim. Ayrıca teknik direktörlük belgelerimi alıp bunun neler getireceğini görmek isterim" demişti.

16 SEZON BARCELONA'DA OYNADI

Barcelona A takımında 16 sezon forma giyen İspanyol orta saha 32 kupa kazandı ve kariyeri boyunca 885 maça çıkıp 93 gol, 161 asist yapma başarısı gösterdi. (Relevo)