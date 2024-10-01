GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ın yüzde 54’ü golcüleri

Kasımpaşa maçında 3-0'ı bulan ancak galibiyeti koruyamayan Aslan, gollerine ise ara vermedi. Galatasaray bu sezon üç kulvarda oynadığı 11 resmi maçta toplam 28 kez ağları sarstı. Bu gollerin yüzde 54'ü ileri uçta dönüşümlü görev yapan forvetlerden geldi. Geçen yılı F.Bahçe'de geçiren ve yeni sezonun ilk transferlerinden olan Batshuayi 4 gol-2 asist kaydetti.Avrupa'nın da en sansasyonel transferi olan Osimhen de takıma uyumlu başlamasının meyvelerini aldı. Nijeryalı, Kasımpaşa maçında ilk kez gol sevincini yaşarken 2 kez ağları sarstı, toplamda 3 asist yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro İcardi ise Kasımpaşa karşılaşmasında gollerine ara vermedi. Ağları sarsan Tangocu toplamda 3 gole ulaşırken 1 defa da asist katkısı sağladı. Bu üç futbolcu bu sezon toplamda ise 15 kez tabelayı değiştirdi.