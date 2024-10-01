GALATASARAY HABERLERİ: Chelsea, Osimhen için aradı

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen ile ilgili transfer haberleri her geçen gün gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların aklında Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği sorusu varken; İtalyan basınından da konuyla ilgili haber akışı sürüyor...

ArenaNapoli.it'te yer alan habere göre 100 milyon euro değerindeki golcünün en büyük talibi olan İngiliz devi Chelsea, Napoli'yi bonservis görüşmeleri için telefonla yoklamaya başladı. Yaz transfer döneminde maddi anlaşmazlıklar sonucu Osimhen transferini rafa kaldıran Chelsea'nin, Nijeryalı golcüyü devre arasında kadrosuna katmak için Napoli ile telefon trafiğinde olduğu öne sürüldü

PAZARLIK SÜRÜYOR

Habere göre İngiliz ekibi; yaz transferinde bonservisinde anlaşamadığı yıldız için yeniden bir pazarlık sürecine girdi. Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde ise 23 yaşındaki Nicolas Jackson'un performansından memnun olan 'Maviler'in, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için kasasından en az 75 milyon euro çıkarmadan önce derin bir planlama içerisinde olduğu belirtildi.