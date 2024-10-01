Kerem Aktürkoğlu rol model oldu: İlham için teşekkürler

Galatasaray'ın 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz macerası rüya gibi başladı. Benfica ile çıktığı 4 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetlerden düşmüyor. Milli futbolcu attığı goller kadar gol sevinçleriyle de gündemde. İsviçre ekiplerinden Servette forması giyen Dereck Kutesa, Lausanne maçında attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı Harry Potter sevinci yaptı.

Dereck Kutesa maç sonrasında Harry Potter sevincine açıklık getirdi. 26 yaşındaki İsviçreli futbolcu, Harry Potter'ı çok sevdiğini söyledi ve Kerem Aktürkoğlu'nu kastederek "Yurt dışında bir oyuncunun yaptığını gördüm, çok sevdim. Ben de yapmak istedim" ifadelerini kullandı. Servette kulübü de Kerem Aktürkoğlu'nu etiketleyerek Dereck Kutesa'nın yaptığı bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

