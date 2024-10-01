Zaha şimdiden bezdirdi!

Geçen sezon transferi ile Süper Lig'i altüst eden ancak sahadaki performansı bunun gerisinde kalan Wilfried Zaha, Lyon'da da beklenenin uzağında kaldı.31 yaşındaki hücumcu, Lyon'un Olympiakos'u 2-0 yendiği Avrupa Ligi maçında asist yaparken önceki gün de Toulouse deplasmanında ilk 11'deydi. 53 dakika sahada kalan Zaha'nın oyun katkısı Fransız kulübünde hayal kırıklığı yaratırken ilginç de bir iddia geldi.Lyon yerel medyasına göre Zaha, davranışları ve tavırları ile şimdiden takım arkadaşlarını bezdirmiş durumda.