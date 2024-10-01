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Giriş Tarihi: 1.10.2024

Zaha şimdiden bezdirdi!

Galatasaray’da tavırları ile rahatsızlık veren Fildişili yıldızın Lyon günleri iyi başlamadı. İlk maçında asist yapsa da Zaha’nın hareketleri takım arkadaşlarında soğuk duş etkisi yarattı

Zaha şimdiden bezdirdi!
Geçen sezon transferi ile Süper Lig'i altüst eden ancak sahadaki performansı bunun gerisinde kalan Wilfried Zaha, Lyon'da da beklenenin uzağında kaldı. Fildişili oyuncu, yıllık ücretinin yarısını G.Saray'ın karşılaması sonrasında Fransa Ligi'nin yolunu tutarken Lyon'da ise eleştirilerin odağında kaldı. 31 yaşındaki hücumcu, Lyon'un Olympiakos'u 2-0 yendiği Avrupa Ligi maçında asist yaparken önceki gün de Toulouse deplasmanında ilk 11'deydi. 53 dakika sahada kalan Zaha'nın oyun katkısı Fransız kulübünde hayal kırıklığı yaratırken ilginç de bir iddia geldi.

TRANSFER TARTIŞILIYOR
Lyon yerel medyasına göre Zaha, davranışları ve tavırları ile şimdiden takım arkadaşlarını bezdirmiş durumda. Deneyimli oyuncunun hareketlerini "Toksik" olarak nitelendiren Fransızlar, şimdiden bu transferi tartışmaya başladı.
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Zaha şimdiden bezdirdi!
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