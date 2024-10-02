Asıl operasyon Beşiktaş’a yapılıyor!

OTURDUĞU KOLTUĞA GÖRE KONUŞUYOR!

BAHANEYE GEREK YOK SORUMLU OKAN HOCA

KEREM KAFAYI SIFIRLADI

Bizim futbol iklimimizdealışılmış bir olay var. Dört büyük takım daaralarındaki rekabet dolayısıyla ve büyük seyircikitlelerine sahip olmalarından dolayı hiçbirzaman hakemlerden memnun kalmıyorlar,senelerdir böyle.Hakemlerden şikâyetçi olmayanbüyük takım yok. Son iki sene şampiyonolmuş Galatasaray da buna dahil.Hiç kimseBeşiktaş gibi büyük bir camiayı yarışındışına itemez. Bunlar öfke halinde söylenmişsözler. Beşiktaş iyi bir kadro kurdu,tüm sporseverlerin beğenisini kazandı, iyi maçlarda oynadı, vasat oyunlar da sergiledi.Kayseri maçında da oyun ve pozisyonüstünlüğü Beşiktaş'taydı. Haklı bir galibiyetaldılar. İmmobile'ye yapılan hareket penaltıydı.Ancak VAR'ın bu pozisyonda devreye girmemesi,kural gereği mi bilmiyorum. Abdülkerim'in Fred'eyaptığı, Veysel'in Dzeko'ya yaptığı, Attamah'ınİmmobile'ye yaptığı hareketler çok net penaltı.Ama diyorlar ki VAR bu pozisyonlara karışamaz.Ama aynı VAR, Trabzonspor veKasımpaşa'nın kazandığı penaltılara karışıyor.Atilla Karaoğlan, VARile birlikte Beşiktaş'ın hatta Kayserispor'untepkisini haklı çıkaracak kararlar verdi.Tartışılan en önemli konu, İmmobile'nin cezaalanı içinde Attamah tarafından ahtapot gibi sarılarakdüşürülmesine 'devam' demesi. Kurallardiyor ki 'Topla oynama niyeti yok ve rakibi sarıpindiriyor. Karar penaltı ve kırmızı kart olmalı.' HemKaraoğlan hem de VAR atlıyor. Doğal olarak sonrasındaUduokhai'nin ceza alanındaki tekmesi değerlendirmedenaçığa düşüyor. Beşiktaş taraftarı birkonuda çok haklı; Beşiktaş'ın önünün kesildiğinedair hissiyat oluşturacak kararları hakemlerden görmeyebaşladılar.Önceliklekimsenin Beşiktaş'ı yarışın dışına itecekgüce sahip olduğunu düşünmüyorum.Atilla Karaoğlan, Beşiktaş'ınGalatasaray'ı sürklase ettiği Süper Kupamaçının da hakemiydi. Geçen haftaKadıköy'de G.Saray'ın 3-1 kazandığı derbininde. Bu iki maçta da hata yapmadı mı?Yaptı.Attamah'ın,İmmobile'yi güreşircesine yere indirdiği pozisyondaVAR odasındakiler ekranda dizi-film izlemiyorlarsahakemi ''Gel, bu pozisyon penaltı'' diye monitöreçağırmalıydılar.Daha ligin başı. Yenibir federasyon geldi. TFF Başkanı İbrahimHacıosmanoğlu, ''Futbolda en gerekli olanadaleti sağlayacağız'' dedi.Ama en önemli olay, kronikleşmişhastalığı tedavi etmek.Federasyon saygı gösterip kulüplerebir sunum yapmış. Davete icabet edenler hakem kararlarındanmutlu olmasalar bile misafir oldukları için saygıgöstermişler.TFF'ye karşı Başkan Ali Koç'un dilegetirdiği memnuniyet, Polyannacılıkile eşdeğerdir.Sayın Ali Koç,MHK'nin kağıt üzerindekisunumunu dinledi.Koç'un Kulüpler Birliği Başkanı olarak yaptığıaçıklamalara baktığınızda her şey güzel görünüyor.Ama Fenerbahçe Başkanı olarak geçen yıldan bu yanayapılan açıklamalara baktığınızda fotoğraf başka görünüyor.O yüzden hakemlerin MHK'nin söylemlerini,vaatlerini gerçeğe dönüştürmesi şart. Bunların sahayayansıması, öncelikli hedef olmalı.Geçen sezon VAR odasınayabancı hakem getirdiler. Bunu da sadece3 maçla sınırlandırdılar.Bu Merkez Hakem KuruluBaşkanı, daha önce de görev yapmıştı.Hakem camiasını dışarıdan anlayabilmek,çözebilmek mümkün değil. Veraset ilişkisiile yürüyen bir düzen ve adam kayırmacılık,bu işten kazanılan paranın yarattığı ekonomi…Bütün hakemlerin kafasında 40 tilki dolaşıyor.7. haftayı bitirdik ama Galatasaray fikstürden memnun değil. Okan Buruk isyan etti. Beşiktaş, MHK'ye tepkili. Fenerbahçe'de de durum farklı değil. Ayrıca oynanan futbol tatmin etmiyor. Trabzonspor da hakemlere öfkeli. Bu tabloya bakınca lig için ne söylersiniz?Hakemlerin olumsuz yönetimlerinin baş faktörü, futbolumuzdaki olumsuz ortam. Hakemlerle ilgili bir örnek vereyim; Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakemi pırıl pırıl genç bir arkadaş. Çok da iyi maçlar yönetiyor. İlk defa büyük takım maçına çıktı. Kendisini VAR çağırdı, pozisyon net penaltı. Buruk, iki farklı önde olmasına rağmen ''Çalarsan bir daha burada maç yönetemezsin'' dedi. Kırmızıyı çıkaramadı. Sonra en az 10 dakika uzatması gereken maçta 6 dakika verdi. Genelde büyüklerin maçında x büyük takım galipse uzatma 3-4 dakika, mağlup veya berabereyse 7'den başlıyor.Rigas'taki maç yarın. G.Saray rahatlıkla maçı pazar günü oynayabilirdi. Zaten takımlar milli maç aralığı nedeniyle fikstür olarak sıkışıyorlar ve yıpranıyorlar. G.Saray, Rigas'tan yarın akşam, sabaha karşı dönecek ve pazar günü maça çıkacak. Milli maçın takvimi ise cumartesi günü. Neden pazartesi oynamıyor? Hakemleri konuşmayalım diyoruz ama maçları VAR yönetiyor. Hakem dünyası içinde yaşanan kavgalar, MHK'nin uyguladığı ayrımcılık liglerde görev yapan hakemlerin öz güvenini yerlere çekti.Okan Buruk, "Avrupa dönüşü maçımızı 4 gün sonra oynayabilirdik. 24 saat eksik dinleniyoruz" diyor. Eğer öyleyse bütün Avrupa maçlarından sonra G.Saray gibi iç sahada oynama avantajını kullanamayan ve sürekli deplasmanla adeta cezalandırılan Beşiktaş ne yapmalı? Okan Buruk, Beşiktaş'ın hocası olsaydı herhalde isyan seviyesi daha da yükselirdi.İki Young Boys maçı arasındaki Gaziantep karşılaşmasının ertelenmesini biz istemedik deyip sonra, "Federasyon erteledi, teşekkür ederiz" diyen Okan Buruk, o maçı F.Bahçe derbisinden önce oynayacağını biliyordu. İngilizlerde kupa, İspanya'da ara hafta… Herkes yoğun fikstürden muzdarip. Ama maç trafiğinin yoğunluğundan puan kaybettiğiniz zaman, bu bahane üretmekten başka bir şey değil. G.Saray'ın Kasımpaşa maçının ikinci yarısında, Fenerbahçe'nin Antalya'daki maçın ilk 45 dakikasında oynadığı futbolun sorumlusu teknik adamlardır.Kerem, çok iyibir kanat forveti. Burada biraz zihinsel sıkıntıyagirdi. Yeni bir arayış düşündü. Benfica daonun için çok doğru bir yerdi.Portekiz futbolundatüm takımlar açık futboloynuyor. Kontratak futbolu tamKerem'e göre. Kerem de ayağınagelen bu fırsatı tepmiyor. İstediği ortamıbulduğu için gollerini atmaya devamediyor. Ama Türkiye'de çoğu takım defansaotobüs çekiyor. Kerem bu yüzden zorlanıyordu amaPortekiz'de otobüs çeken takım yok.Kerem, Erzincan'dan başlayan yükselişhikâyesini, Benfica'da uluslararası bir romana çevirmeyeçalışıyor. Galatasaray'da ve Milli Takım'da çok iyiişler yaptı. Avrupa tecrübesinin ve Benfica'nın ona çokşey katacağını düşünüyorum. Kerem'in 1-2 yıl içindeİspanya ya da İngiltere'de büyük takımlara 50 milyonEuro üzerinde transfer olacağına inanıyorum.Sıkışmışlık hissi insan hayatını zorlaştırır.Böyle zamanlarda bir zamanlar konfor alanı olarakkabul ettiğin yerden uzaklaşmak, beyaz bir sayfa açmakkolay değildir. Ama bunu başardığında sıfırlanmış bir kafave ruh hali, bedene de yansır. Kerem, çok sevdiği futbolukeyif alarak oynuyor Benfica formasıyla. Belkide hiçbir zaman kaptan olmamalı. Belki de hiçbir zamantaraftarlıktan nasip almamış, arma tutkusu nedir bilmeyeninsanların ıslıklarıyla yüzleşmemeliydi.