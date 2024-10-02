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Giriş Tarihi: 2.10.2024

Avrupa’ya Türk damgası

Avrupa’ya Türk damgası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün ikinci hafta maçları oynanırken Türkler geceye damga vurdu. İnter, sahasında Kızılyıldız'ı 4-0 mağlup ederken milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, frikikten muhteşem bir gol attı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund ise Celtic'i 7-1'lik skorla hezimete uğrattı. Karim Adeyemi hat-trick yapmayı başardı. Alman ekibi böylece Devler Ligi'ne 2'de 2 ile başladı. Diğer sonuçlar şu şekilde: "Salzburg-Brest: 0-4, Stuttgart- Sparta Prag: 1-1, Slovan Bratislava-Manchester City: 0-4, Leverkusen-Milan: 1-0, Arsenal-PSG: 2-0, Barcelona-Young Boys: 5-0, PSV-Sporting: 1-1.
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Avrupa’ya Türk damgası
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