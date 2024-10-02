Başakşehir Konferans Ligi’nde sahneye çıkıyor

EFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ilk maçına bugün sahasında çıkıyor.Turunculacivertli kulüp, Avrupa'da daha önce oynadığı 56 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.'HERKES KEYİF ALSIN'Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan da dün düzenlendiği basın toplantısında "Bir Türk takımının galibiyet sayısının mağlubiyet sayısından fazla olması önemli bir istatistik" dedi. En büyük avantajlarının, beraber oynama alışkanlığı bulunan bir takım olmalarından kaynaklandığını aktaran 44 yaşındaki hoca,ifadelerini kullandı.