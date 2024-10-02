Başakşehir Konferans Ligi’nde sahneye çıkıyor

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EFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ilk maçına bugün sahasında çıkıyor. Avusturya'nın Rapid Wien ekibini konuk edecek olan İstanbul ekibi 57. kez Avrupa sahnesinde olacak.
Turunculacivertli kulüp, Avrupa'da daha önce oynadığı 56 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Fatih Terim Stadı'nda 17.30'da oynanacak ve TRT 1'den ekranlara gelecek olan maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Adam Ladeback yönetecek.
'HERKES KEYİF ALSIN'
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan da dün düzenlendiği basın toplantısında "Bir Türk takımının galibiyet sayısının mağlubiyet sayısından fazla olması önemli bir istatistik" dedi. En büyük avantajlarının, beraber oynama alışkanlığı bulunan bir takım olmalarından kaynaklandığını aktaran 44 yaşındaki hoca, "Eğlenceli, herkesin keyiif alabileceği bir maç bekliyorum. Oyuncularım istediğimizi sahaya yansıtabilirse kazanabileceğimi düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.