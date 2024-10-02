Galatasaray’da Okan Buruk’a şok! Kaç maç ceza alacak?

Galatasaray'da Okan Buruk şoku yaşanıyor... Kasımpaşa maçında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yayıncı kuruluşun kamerasına yansıyan konuşması ve hakemin raporları, Buruk'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkini getirdi.

OKAN BURUK 'TEHDİT' NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün yapılan açıklamasında, Okan Buruk'un "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

41. MADDE NE DİYOR?

Buruk'un hakeme yönelik, "Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez" sözünü tehdit kabul eden Disiplin Müfettişliği, sarı-kırmızılı teknik adamın, 41. maddesindeki, "TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir" şeklinde yargılanmasını istedi.

BURUK'A EN AZ 3 MAÇ CEZA

TFF'nin açıklamasında da Buruk'un 'tehdidi' nedeniyle 41. maddeden tedbirli sevk edildiği belirtilmişi. Buna göre Okan Buruk'un en az 3 maçla cezalandırılabileceği öngörülüyor.