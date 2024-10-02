Okan Buruk: İnşallah kazanarak devam edeceğiz

Tecrübeli teknik adam, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın da katılımıyla başkent Riga'da müsabakanın oynanacağı Daugava Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kupa 2"ye PAOK galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan Buruk, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladık, galibiyetle devam etmek istiyoruz. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Kendi ülkesi için önemli oyunculara sahipler ve çok başarılı bir takım. Taktiksel olarak maç maç değişiklikler yapıyorlar. İyi savunma yapacak bir takım. Son FCSB maçlarında kalabalık savunmayı ve zaman zaman önde baskı yapmayı denediler. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam etmek. Yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Zor bir karşılaşma olacağını aktaran Okan Buruk, "Bu maça uygun en iyi oyuncularımızla oynayacağız. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Kendi sahasında etkili bir takım. Burada onları yenmek için elimizdeki en iyi kadro ile sahaya çıkmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SARA: "TÜM GÜCÜMÜZLE HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Riga'dan 3 puanla dönmeyi amaçladıklarını belirtti.

Önemli bir maça çıktıklarını aktaran Sara, "Avrupa Ligi'ndeki ilk maçımızı kazanmıştık. Bence çok iyi bir başlangıç yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerek. Yarın zor bir maç olacağını biliyoruz. Avrupa Ligi'nde kolay maç yoktur. Tüm gücümüzle her maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

İngiltere 2. Futbol Ligi'nden gelerek Avrupa kupası maçına çıktığını hatırlatılması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anda harika hissediyorum. Farklı bir başlangıç oldu. İngiltere'de 2. ligden geldim. Burada olduğum için çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde bu takımla mücadele etmek çok önemli. Umarım bu sezonu da şampiyonlukla bitireceğiz." ifadelerini kullandı.