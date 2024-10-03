Hami Mandıralı’nın yeni görevi belli oldu!

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayıran TFF, Türk futbolunun efsane isimlerinden Hami Mandıralı yeni bir görev verdi.

GENÇ MİLLİ TAKIMLAR SORUMLUSU OLACAK

61 Saat'in haberine göre; 56 yaşındaki UEFA Pro Lisans sahibi Hami Mandıralı'nın, Genç Milli Takımlar Sorumluluğu görevine getirilmesi bekleniyor.

U21 MİLLİ TAKIMI'NIN ÇALIŞTIRMIŞTI

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü olan Hami Mandıralı daha sonra Antalyaspor ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.