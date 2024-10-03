Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!
Giriş Tarihi: 3.10.2024 15:30

Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!

TFF, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Hami Mandıralı'ya yeni bir görev verdi. 56 yaşındaki UEFA Pro Lisans sahibi Hami Mandıralı'nın, Genç Milli Takımlar Sorumluluğu görevine getirilmesi bekleniyor.

Hami Mandıralı’nın yeni görevi belli oldu!

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayıran TFF, Türk futbolunun efsane isimlerinden Hami Mandıralı yeni bir görev verdi.

GENÇ MİLLİ TAKIMLAR SORUMLUSU OLACAK

61 Saat'in haberine göre; 56 yaşındaki UEFA Pro Lisans sahibi Hami Mandıralı'nın, Genç Milli Takımlar Sorumluluğu görevine getirilmesi bekleniyor.

U21 MİLLİ TAKIMI'NIN ÇALIŞTIRMIŞTI

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü olan Hami Mandıralı daha sonra Antalyaspor ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA