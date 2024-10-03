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Giriş Tarihi: 3.10.2024 20:47 Son Güncelleme: 3.10.2024 20:50

SON DAKİKA: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının 11'leri belli oldu

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

SON DAKİKA: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının 11’leri belli oldu

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İskoç hakem John Beaton yönetiyor. İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

CANLI | BEŞİKTAŞ 0-0 EINTRACHT FRANKFURT

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Paulista, Rashica, Uduokhai, Immobile, Muci, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva

EINTRACHT FRANKFURT: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou, Ebimbe, Dahoud, Larsson, Götze, Matanovic, Marmous

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemiyor.

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SON DAKİKA: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının 11'leri belli oldu
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