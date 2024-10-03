SON DAKİKA: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının 11’leri belli oldu

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İskoç hakem John Beaton yönetiyor. İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.
CANLI | BEŞİKTAŞ 0-0 EINTRACHT FRANKFURT
İLK 11'LER BELLİ OLDU:
BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Paulista, Rashica, Uduokhai, Immobile, Muci, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva
EINTRACHT FRANKFURT: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou, Ebimbe, Dahoud, Larsson, Götze, Matanovic, Marmous
Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemiyor.