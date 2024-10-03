Trabzonspor’da sakatlıklar can sıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışmıştı. Bordo-mavili takımda üst üste yaşanan sakatlıklar ise moralleri bozdu. Trabzon ekibinde Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Ozan Tufan'ın ardından Denswil de sakatlık yaşadı.



SAKATLIKLAR GÜNEŞ'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trabzonspor'daki sakatlıklar, Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Kritik haftalarda gelen bu sakatlıkların, kadro derinliği açısından taktiksel seçenekleri kısıtlaması Güneş'in oyun planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.