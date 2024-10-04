Arnavutluk’un kadrosunda Süper Lig’den 3 isim var

Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, oyuncularından memnun olduğunu ifade ederek, 40-50 futbolcuyu izlediklerini söyledi. Sylvinho'nun belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Thomas Strakosha (AEK Atina), Elhan Kastrati (Cittadella), Alen Sherri (Cagliari)

Savunma: Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Andi Hadroj (Partizani), Ardian Ismajli (Empoli), Berat Gjimshiti (Atalanta), Arlind Ajeti (Bodrum FK), Marash Kumbulla (Espanyol), Enea Mihaj (Famalicao)

Orta saha: Ylber Ramadani (Lecce), Kristjan Asllani (Inter), Amir Abrashi (Grasshoppers), Adrion Pajaziti (Gorica), Qazim Laçi (Sparta Prag), Nedim Bajrami (Rangers), Ernest Muçi (Beşiktaş)

Forvet: Jasir Asani (Gwangju), Taulant Seferi (Bodrum FK), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Myrto Uzuni (Granada), Mirlind Daku (Rubin Kazan)

Arnavutluk'un grubunda Çekya ve Gürcistan'ın yanı sıra Ukrayna da bulunuyor.