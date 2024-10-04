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Giriş Tarihi: 4.10.2024 14:25

Benfica'da Kerem sakatlandı

Benfica'da Nacional ile oynanacak karşılaşma öncesinde Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Milli oyuncumuzun birkaç gün dinleneceği ifade edildi.

Benfica’da Kerem sakatlandı

Benfica'da Nacional ile oynanacak karşılaşma öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sebebiyle birkaç gün dinlendirileceği ifade edildi.

A Bola gazetesi söz konusu haberde şu ifadelere yer verdi:

"Atletico Madrid galibiyetinde ilk golü atan Türk kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sağ bacağına darbe aldı. Kerem'in bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağı bu nedenle belirsiz. Son maçta da bazı yıpranmalar yaşayan Aktürkoğlu önümüzdeki birkaç gün boyunca izlenecek. Kerem'in dün hâlâ bazı şikayetleri vardı. Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün, onun iyileşip iyileşmediğini görmek için çok önemli olacak."

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Benfica'da Kerem sakatlandı
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