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Giriş Tarihi: 4.10.2024

Kayserispor’da Kaloğlu dönemi

Kayserispor’da Kaloğlu dönemi
Beşiktaş yenilgisinin ardından teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu göreve getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi. 43 yaşındaki teknik adam geçen sezon G.Birliği'ni çalıştırmıştı. Süper Lig'de 6 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik alan sarıkırmızılılar galibiyetle tanışamadı.
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Kayserispor’da Kaloğlu dönemi
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