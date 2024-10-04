Kayserispor’da Kaloğlu dönemi

Beşiktaş yenilgisinin ardından teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu göreve getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz"
ifadesine yer verildi. 43 yaşındaki teknik adam geçen sezon G.Birliği'ni çalıştırmıştı. Süper Lig'de 6 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik
alan sarıkırmızılılar galibiyetle tanışamadı.