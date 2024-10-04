Khalid Boulahrouz: Türk takımlarının vizyonları yok

Ziggo Sport'a konuşan Rafael van der Vaart, 1-1 sona eren Twente - Fenerbahçe karşılaşması için, "Twente için sonuç büyük bir hayal kırıklığı. Twente'nin ilk dakikadan itibaren inanılmaz iyi oynadığını ve bu nedenle 1-1'in onlar için yetersiz bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Harika oynayan birkaç oyuncuyla bunu gerçekten çok iyi yapılar. Sem Steijn'in topla çok iyi oynadığını düşünüyorum. Normalde daha çok golcüdür ama bu maçta topla çok iyiydi. Top sahanın neresindeyse Steijn de oradaydı. Gerçekten harika bir maç oynadı" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'DA BAŞARISIZ OLMUŞ BÜYÜK FUTBOLCULARI ALIRLAR"

Khalid Boulahrouz da, "Twente'nin yakaladığı şanslara bakarsanız, daha fazlası olabilir gibi görünüyordu. 1-1 yeterli bir sonuç değil. Türk takımlarının pek aşığı değilim! Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin en iyi kulüplerinden korkmasına gerek olmadığına inanıyorum! Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir ismi olan teknik direktör alırlar. Her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı teknik direktörler... Kesinlikle bir vizyonları yok. Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz bir şeyler kesinlikle var" şeklinde konuştu.