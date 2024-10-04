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Giriş Tarihi: 4.10.2024 08:42 Son Güncelleme: 4.10.2024 08:53

Trabzonspor'da sakatlar can sıkıyor!

Süper Lig'de ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında alan Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklar teknik ekibi zor durumda bıraktı. Bordo-mavililer; Hüseyin, Savic ve Batagov’dan sonra Denswil’in sakatlığıyla sarsıldı. Bu mevkide tek sağlam oyuncu Serdar Saatçı ve devşirme Batista Mendy kaldı.

Trabzonspor’da sakatlar can sıkıyor!

Trabzonspor'da yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçı öncesi savunma mevkiinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Birçok oyuncusundan gelen sakatlık haberine üzülen bordo-mavili takım, son olarak Stefano Denswil'in problemiyle sarsılırken savunma da adeta çöktü. Önceki gün yaptığı antrenmanda ağrı hisseden ve çekilen MR görüntülemesinde sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Hollandalı stoper, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.



BU SEZON TOPLAMDA 9 FUTBOLCU SAKATLANDI

Böylelikle Hüseyin Türkmen, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Denswil ile birlikte Trabzonspor, 4 savunma oyuncusundan yoksun kalacak. Takımda stoper orjinli tek sağlam oyuncu, yeni transfer Serdar Saatçı ile devşirme Batista Mendy kaldı.

Genç Ali Şahin Yılmaz da ilk kez 21 kişilik kadroya girebilir. Geçen haftaki Konyaspor maçında stoperde de görev yapabilen orta saha Ozan Tufan sakatlık yaşamıştı. Karadeniz ekibinde Hatayspor maçı öncesi toplam sakat oyuncu sayısı 9'a yükseldi.

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Trabzonspor'da sakatlar can sıkıyor!
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