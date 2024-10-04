Trabzonspor’da sakatlar can sıkıyor!





BU SEZON TOPLAMDA 9 FUTBOLCU SAKATLANDI

Böylelikle Hüseyin Türkmen, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Denswil ile birlikte Trabzonspor, 4 savunma oyuncusundan yoksun kalacak. Takımda stoper orjinli tek sağlam oyuncu, yeni transfer Serdar Saatçı ile devşirme Batista Mendy kaldı.

Genç Ali Şahin Yılmaz da ilk kez 21 kişilik kadroya girebilir. Geçen haftaki Konyaspor maçında stoperde de görev yapabilen orta saha Ozan Tufan sakatlık yaşamıştı. Karadeniz ekibinde Hatayspor maçı öncesi toplam sakat oyuncu sayısı 9'a yükseldi.