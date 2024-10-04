Tutulmuyor bi’Kerem

Benfica'da golleriyle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, futboluyla coşturuyor.Teknik direktör Bruno Lage'ın "Onu bu takıma transfer eden kişiye teşekkür ederim" diyerek övdüğü Kerem,Kaleyi 6 kez bulmayı başaran milli oyuncu, 4'ünde fileleri havalandırdı ve yüzde 67 başarı sağladı.Sadece bir maçta gol atamadı ancak onda da takım arkadaşlarına 2 asist gerçekleştirdi.performansı İspanya ve Portekiz basınında manşetlerdeydi. Vermouth Deportıvo, "Benfica, durdurulamayan Kerem ile A.Madrid'i mağlup etti" derken Diario De Noticias,ifadelerini kulllandı. A Bola,, Record ise "Aktürkoğlu hâlâ formunda" yorumunda bulundu.