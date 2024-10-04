Tutulmuyor bi’Kerem

Benfica'da golleriyle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, futboluyla coşturuyor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 4-0'lık Atletico Madrid mücadelesinde kilidi açan 25 yaşındaki yetenek, futboluyla Portekiz'e çok çabuk uyum sağladığını gözler önüne serdi.
Teknik direktör Bruno Lage'ın "Onu bu takıma transfer eden kişiye teşekkür ederim" diyerek övdüğü Kerem, Benfica'da forma giydiği 5 karşılaşmada rakip kalelere 14 şut çekti.
Kaleyi 6 kez bulmayı başaran milli oyuncu, 4'ünde fileleri havalandırdı ve yüzde 67 başarı sağladı. Attığı gollerle taraftarın ayakta alkışladığı Türk yetenek, ayrıca Benfica'da çıktığı 5 karşılaşmanın tamamında tabelaya katkı yaptı.
Sadece bir maçta gol atamadı ancak onda da takım arkadaşlarına 2 asist gerçekleştirdi.
AVRUPA'YA KENDİNİ HAYRAN BIRAKTI
Kerem'in
performansı İspanya ve Portekiz basınında manşetlerdeydi. Vermouth Deportıvo, "Benfica, durdurulamayan Kerem ile A.Madrid'i mağlup etti" derken Diario De Noticias, "Bir gala gecesi ve bolca sihir"
ifadelerini kulllandı. A Bola, "Orkun Kökçü'nün sopası, Di Maria ve Aktürkoğlu'nun büyüsü"
, Record ise "Aktürkoğlu hâlâ formunda" yorumunda bulundu.