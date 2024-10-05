5 gollü maçta Göztepe son nefeste kazandı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, kendi sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, ilk 10 dakikada Romulo Cardoso ve Isaac Solet'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 55. ve 57. dakikalarda Uğur Çiftçi ve Queensy Menig'le goller bulan Net Global Sivasspor 2-2 eşitliği sağladı. 90+4. dakikada David Fofana ile bir gol daha bulan Göztepe müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 öne geçtiği müsabakada Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe, Sivasspor karşısında 2-0 üstünlüğünü koruyamasa da karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

GÖZTEPE 12 PUANA YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılı ekipte Isaac Solet ve David Fofana ilk gollerini atarken, Romulo 4. golüne ulaştı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Göztepe puanını 12'ye çıkardı. Net Global Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

1 OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Göztepe'de bu sezon 4. kez sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Anthony Dennis, 9. haftadaki İkas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.