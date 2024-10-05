Bandırma 1 puanı uzatmada kurtardı

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 62 Cavare), Glumac, Mustafa Eser, Furkan Apaydın, Dokanovic (Dk. 80 Burak Öksüz), Hoti (Dk. 69 Bardhi), Serkan Göksu (Dk. 80 Atalay Babacan), Soukou, Minchev, Benny (Dk. 62 Barış Ekincier)
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Emre Batuhan Adıgüzel, Mexer (Dk. 11 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, İbrahim Kaya (Dk. 70 Kerem Atakan Keskin), Mulumba, Diniyev (Dk. 69 Diakhaby), Mehmet Özcan (Dk. 86 Paulinho), Faruk Can Genç (Dk. 46 Nomel), Paixao
Goller: Dk. 84 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+3 Paixao (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Glumac, Dk. 90 Atalay Babacan, Dk. 90+10 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+10 Kerem Atakan Keskin (Teksüt Bandırmaspor)