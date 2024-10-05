Bertuğ Yıldırım, Getafe formasıyla ilk golünü attı

La Liga'nın 9'uncu haftasında Getafe, sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi. Estadio Coliseum Stadı'nda oynanan mücadeleye milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, ilk 11'de başladı.

Bertuğ, 21'inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 45 dakika oyunda kalan genç golcü, ikinci yarının başında yerini Borja Mayoral'e bıraktı.

GETAFE 8 PUANA YÜKSELDİ

Konuk ekip Osasuna ikinci yarıda Ante Budimir ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Getafe puanını 8'e çıkarırken; konuk ekip ise elde ettiği beraberlikle 15 puana yükseldi.

BERTUĞ YILDIRIM İLK GOLÜNÜ ATTI

Bu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Rennes'ten Getafe'ye kiralık olarak dahil olan 22 yaşındaki Bertuğ, Getafe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bertuğ, bu sezon 7 resmi maçta forma giydi.