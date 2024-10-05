Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Avrupa'da acı tablosu
Giriş Tarihi: 5.10.2024 10:04

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Avrupa'da acı tablosu

Beşiktaş, Türkiye dışında oynadığı son 28 grup ve lig maçının 22’sini kaybetti. Sadece 4 kez kazanırken 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın Avrupa’da acı tablosu

Beşiktaş, Avrupa kupalarında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratıyor. Siyah-beyazlılar çıktıkları son 28 Avrupa grup ve lig maçının 22'sini kaybetti, 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Kartal'ın bu süreçte aldığı 4 galibiyet; Slovan Bratislava, Sarpsborg (iki kez) ve Lugano'ya karşı oldu.

Kartal, son olarak 3-1 kaybettiği Eintracht Frankfurt karşılaşmasında büyük fırsatlar yakalamasına rağmen değerlendiremedi. Avrupa Ligi 2. hafta maçları sonrası 2,46 gol beklentisi ile bu alanda 36 takımın da zirvesinde olsa da maçı kaybetti ve ligin dibine iyice demirledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Avrupa'da acı tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA