HATAYSPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına seri peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'un konuğu oluyor. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadele öncesi 8 puanla 10. sırada yer alan Bordo-Mavililer, Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek ve çıkışını sürdürmek istiyor.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR

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HATAYSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Diack, Görkem, Rivas, Fernandes, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Bardhi, Draguş, Banza

FIRTINA'DA 10 EKSİK VAR

Trabzonspor'da şu anda Enis Destan, Savic, Batagov, Umut, Cihan, Serkan, Ozan, Denswil ve Nwakaeme'nin sakatlığı bulunuyor. Hüseyin ise antrenman eksiği nedeniyle kadroda yok. Eksiklerden dolayı altyapıdan kaleci Ahmet Yıldırım ile Ali Şahin, Salih Malkoçoğlu ve Poyraz Efe, Mersin'e götürüldü.