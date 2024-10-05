İskender Günen ve Mustafa Çulcu yazdı! "Trabzonspor'un sorunlarının başında..."

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü 14.dakikada Görkem Sağlam atarken, Bordo Mavililerin tek sayısını 48. dakikada Simon Banza kaydetti. Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 9 yaparken, Akdeniz ekibi 3 puana yükseldi. Sabah Spor yazarları İskender Günen ve Mustafa Çulcu, Trabzonspor'un deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı kaleme aldı.

İSKENDER GÜNEN: ALINAN SONUCU EKSİKLERE BAĞLAMAK YANLIŞ OLUR!

Sakatlıkların çokluğu bir takım için sorun. Ama rakibin içinde bulunduğu konumu da düşünmek gerek. Kendi sahasında oynamama, taraftarından yoksun ve kısıtlı bir bütçe ile mücadele etmeye çalışan bir takım... Bunlar Hatayspor'un gerçeği. Böyle bir takıma karşı ne kadar sakatınız olursa olsun kadro bütünlüğünüzle mutlak bir oyun gücünüzü ortaya koymanız gerekmekte. İlk yarı yenilen gol, merkezden geldi. Yani Okay ve Lundstram'ın bulunduğu yerden. Aboubakar'ın yaya çıkardığı topta, Görkem ile gelen golde ne Lundstram ne de Okay ortalarda yok. İki kenardan Eren ve Malheiro'nun da ilk yarıda hücum aksiyonlarında katkıları az.

Yapılan top kayıplarıyla birlikte rakip rahat oynama alanı buldu. Bu yüzden de orta alanı rahatlıkla geçip atak girişimleri yaptılar. Sorunların başında ise savunma ile öndeki oyuncular arasındaki 50-60 metrelik fark gelmekteydi. Kompakt bir yapı gerçekleşmediğinden böylesi sorunlar ortaya çıkıyor. Ayrıca bu kadar sakatın olduğu bir kadroda büyük paralarla transfer edilen Cham'ın kullanılmamasını da sorgulamak lazım. İkinci yarıda duran toptan Draguş'un asistiyle Banza'dan gelen gol var. Sezon başından beri eleştirilerin odağında olan Draguş bu maçta oynadığı oyunla ve yaptığı asistle takımı adına öne çıkan oyuncu oldu. Özgüven kazandığında büyük katkılar yapacak. Önde Draguş'tan sonra oyundan çıkana kadar Visca da iyiydi.

MUSTAFA ÇULCU: HAKEMİN KENDİNİ SORGULAMASI GEREK

Trabzonspor, çok istekli başladı ama Hatayspor kendi sahasında kabul ettiği oyunda ilk defa 14'te rakip kaleye gitti ve ceza alanına girmeden golü buldu. Trabzonspor'da savunma kalabalık ama etkisiz. Kanatlardan veya kornerden Banza'ya yapılacak ortalar ile gol arayışları var. Nitekim ikinci yarının başında kornerden gelen topta Banza ile beraberlik golü geldi. Ancak birbirinden bağımsız, mesafeler açık oynuyorlar, pas alternatifi olan oyuncu yok. Tempo düşük, basit top kayıpları çok. Süre alan oyuncular ise bu fırsatı değerlendirmekten uzaklar. Devre arası Şenol hoca, biletlerini keserse kimse ağlamasın.



Hakem Kadir Sağlam ilk yarıda temposuz oyuna ayak uydurdu. Tuhaf fauller yarattı. 44'te Hatay penaltı bekledi. Kornerden gelen topta Malheiro'nun eli doğal konumda kapalı, penaltı olmaz. Pozisyona sözlü itirazda bulunan Görkem'e gösterdiği sarı kart doğru. Kontrolsüz girişleri dolayısıyla Lundstram ve Serdar'a gösterilen sarı kartlar doğruydu. Kamil Ahmet'in itirazına gösterilen sarı kart sınırları zorluyor. Bu davranışa kırmızı çıkarsa, hayır demem. Faul beklediğin pozisyonda Kamil Ahmet, faul yok. Bu nasıl bir tepki hakemi mi döveceksin?

Hakem basit temaslara fauller çaldı, bazı faulleri pas geçince futbolu bilip bilmeme konusunda oyuncuların güvenini sarstı. FIFA kokartı taşıyan bir hakem olduğu için beni de düşündürdü. Gelen tepkilerin çok olmasının sebebi bu. En çarpıcı örnek ise 80'de Hatay lehine verdiği faul ve frikik komedi. Devamında son vuruşu yapan Görkem ofsaytta, gol iptali doğru. Bu gol ofsayt olmasa, o uydurduğu frikik çok konuşulurdu. Şu maçta bu kadar sarı çıkıyorsa, hakemin yönetim anlayışını gözden geçirmesi gerekir.

