Real Madrid Villarreal’i 2 golle geçti

LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid ile Villarreal, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Maçın 14. dakikasında Real Madrid, Federico Valverde'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarının ilk bölümü bu skorla geçilirken Vinicius Jr. 73'te attığı golle skoru belirledi.

Real Madrid aldığı galibiyet sonucunda puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla lider Barcelona'yla puanları eşitledi. Villarreal ise bu sezon ikinci kez kaybedip 17 puanda kaldı.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Real Madrid'de Arda Güler maça yedek başladı ve karşılaşmanın 79. dakikasında Vinicius Jr.'ın yerine oyuna girdi. Real Madrid bu sezon LaLiga'da oynadığı 9 maçta da rakiplerine kaybetmedi.

Ancelotti'nin öğrencileri, 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.