Fatih Terim: Hakan türünün tek örneği, Kenan beni şaşırtıyor

Fatih Terim, İtalya Serie A'da oynanacak Fiorentina - Milan karşılaşması öncesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Terim, "Fiorentina ve Milan arasında bir maç var, Serie A'daki en sevdiğim iki takım. Fiorentina'nın başındayken Milan'ı iki kez yendim ve Milan'ın başında olduğumda Fiorentina'ya karşı oynadığım tek maçı kazandım. Yani hangi takımın başında olursam olayım, hiç kaybetmedim" sözlerini kullandı.

"FONSECA İYİ BİR ANTRENÖR VE İYİ BİR İNSAN"

Milan'ın ligde şampiyonluk mücadelesi verebileceğini söyleyen Terim, İtalyan ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca için, "Onu hem bir antrenör hem de bir insan olarak çok seviyorum. Her zaman modern, ofansif futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz, bunu izlemek de keyifli. Ayrıca davranış ve sözlerinde de kibar biri. Zaman geçiyor ama futbolun mantığı hep aynı. Sabır yoktur, iyi bir teknik direktörün çalışmasına nadiren izin verirsiniz. Ama neyseki Fonseca Inter'i yendi, tıpkı benim yaptığım gibi" ifadelerini kullandı.

"FIORENTINA İYİ FUTBOL OYNUYOR"

Fatih Terim, taraftarların Fiorentina'dan daha fazlasını beklemeleri hakkında, "Floransa'yı ve tutkusunu biliyorum. Taraftalar geçmişte birçok başarı gördü. Şu andaki yöneticilerin gerçekten iyi olduğunu garanti edebilirim. Onlarla konuşma ve planlarını dinleme şansım oldu. Fiorentina, son iki yılda üç finalde oynadı ve taraftarlar, Viola Park gibi harika bir tesisin açılışını gördü. Bu yavaş bir başlangıç mı, normal. Teknik direktör ve bu kadar çok oyuncu değiştirdiğinizde zamana ihtiyaç duyarsınız. Fiorentina'nın genel olarak iyi futbol oynadığını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

HAKAN VE KENAN SÖZLERİ

İtalya'da forma giyen milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı da değerlendiren Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Çalhanoğlu'nu ilk kez milli takıma ben davet ettim. Türünün tek örneği olan bir futbolcu, her şeyi nasıl iyi yapabileceğini biliyor. Kenan Yıldız ise çok genç ve yetenekli bir futbolcu. Açlığıyla beni şaşırtıyor. Juventus'ta solda oynuyor ve yetenekli bir futbolcuya göre çok çalışıyor. Yeteneği ve çalışma azmiyle daha da yükselecektir."