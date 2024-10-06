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Giriş Tarihi: 6.10.2024 18:13

Gençlerbirliği deplasmanda Manisa'ya mağlup

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 2-0 yenilip üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü evinde Gençlerbirliği'ni tek golle geçti.

DHA
Gençlerbirliği deplasmanda Manisa’ya mağlup

Trendyol 1.Lig'in 8.hafta maçında Manisa FK, evinde Gençlerbirliği takımını ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar 30'uncu dakikada Cissokho'nun golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda da avantajını koruyan Manisa FK sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Manisa FK puanını 14 yapıp yeniden zirve yarışına ortak oldu. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Güner Taştan, Harun Güngör

MANİSA FK: Alperen - Yusuf, Bartu, Awuku, Kaan, Cissokho, Ramirez (Dk. 81 Kazım), Oğuz (Dk. 55 Diallo), Efe (Dk. 55 Kadir Kaan), Fofana (Dk. 81 Osuji), Wriedt (Dk. 68 Muhammet)

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan - Alperen, Sinan, Zuzek, Oğuzhan (Dk. 65 Fıratcan), Etobo (Dk. 46 Nalepa), Mikail (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Kaan (Dk. 46 Gökhan), Rahman, Metehan (Dk. 65 Yatabare), Djitte

GOL: Dk. 30 Cissokho (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Awuku, Kazım (Manisa FK), Etobo, Djite, Jimmy, Alperen, Sinan (Gençlerbirliği)

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Gençlerbirliği deplasmanda Manisa'ya mağlup
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