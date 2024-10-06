Kenan Karaman, Schalke 04’te gollerine devam ediyor

Bundesliga 2'nin 8'inci haftasında Schalke 04, sahasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, maçta 90 dakika süre aldı. Maçın başında geriye düşen Schalke'de Kenan, ceza sahasının dışından attığı şık golle 24'üncü dakikada skoru eşitledi: 1-1.

Bu golden sonra Mohr ile bir gol daha bulan ev sahibi, devreye 2-1 önde girdi. Konuk ekip, 72'nci dakikada Prevljak ile penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı: 2-2. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Schalke 04 puanını 8'e çıkarırken; konuk ekip ise elde ettiği beraberlikle 11 puana yükseldi.

2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Schalke 04'ün formasını giyen Kenan Karaman, mavi-beyazlılarda toplam 21 gol, 10 asist kaydetti.