Konyaspor, Eyüp’ü 90+7’de yıktı

Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Keyta (Dk. 67 Umut Nayir), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Prip), Pedrinho (Dk. 67 Aleksic), Kramer
İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 78 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjö (Dk. 78 Shelvey), Saiz (Dk.74 Emre Akbaba), Ahmed Kutucu (Dk. 90+3 Dorukhan Toköz), Bruno (Dk. 74 Tasios)
Gol: Dk. 64 Ahmed Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 71 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+6 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+3 Boranijasevic, Dk.78 Bazoer, 90+7 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 45+4 Midtsjö (İkas Eyüpspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
8. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
19. dakikada Bazoer'in pasında topla buluşan Kramer'in şutu kaleci Berke Özer'de kaldı.
32. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunu kaleci Slowik önledi.
37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında topa gelişine vuran Bruno'nun şutu kaleci Slowik'te kaldı.
45+5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında topla buluşan Keyta'nın sert şutunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
60. dakikada topla buluşan Saiz'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Slowik'te kaldı.
64. dakikada konuk ekip öne geçti. Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
71. dakikada yeşil-beyazlılar beraberliği yakaladı. Bazoer'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
82. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasına Vezo'nun ters kafa vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.
90+6'da ev sahibi ekip öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin yaptığı ortada Aleksic, yarım voleyle topu ağlarla buluşturdu: 2-1