Lyon’da Zaha krizi! Kadroya alınmadı

Lyon'dan Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Fildişili futbolcu, ligde Nantes ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı. Zaha, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Rangers ile oynanan maçın kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Toulouse maçına ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkan ilk isim olmuştu. Fransız medyasından L'Equipe, söz konusu maçın ardından Zaha'ya 10 üzerinden 2 vererek maçın en kötüsü seçmişti. Zaha, şu ana kadar Lyon'da 2 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.

