Rennes, İrfan Can Kahveci’nin peşini bırakmıyor

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Fransızlar'ın takibinde... Sarı-Lacivertliler'in 29 yaşındaki başarılı futbolcusu, 2022 yılında Rennes'de oynanan Avrupa Ligi maçında 1 gol atmış ve takımının en etkili oyuncusu olmayı başarmıştı. Fransa Ligi ekibi Rennes'in o tarihten beri İrfan Can Kahveci'yi yakından izlediği öğrenildi.

O MAÇTAN BERİ İZLİYORLAR

Fransızlar'ın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalması ve resmi teklifini yapması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe Yönetimi de Rennes'in ilgisi sonrasında İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme için çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli oyuncunun yeni sözleşme konusunda henüz kararını vermediği de gelen haberler arasında.

SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI HIZLANDI

2021 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti. Sarı-Lacivertliler'de 140 maçta görev alan yıldız futbolcu, 30 gol atarken 28 asist yapmayı başardı. 35 kez Milli Takım forması giyen İrfan Can Kahveci'nin 2 golü bulunuyor. (Takvim)

