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Giriş Tarihi: 6.10.2024 18:00 Son Güncelleme: 6.10.2024 18:01

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanında! 11'ler belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'in 8.haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Siyah Beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanında 3 puan alarak Milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanında! 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya karşılaşıyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Siyah Beyazlılar, Gaziantep deplasmanında namağlup unvanını korumaya çalışacak.

CANLI | GAZİANTEP FK 0 - 0 BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GAZİANTEP FK: Dioudis | Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

BEŞİKTAŞ: Mert | Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Joao Mario, Immobile

Kartal, ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik alarak 16 puan topladı. Ligde çıktığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Al Musrati, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanında! 11'ler belli oldu...
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