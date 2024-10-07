FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko’ya dev talip! 38 yaşından sonra...

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko ile ilgili Katalan basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

SPORT adlı internet sitesinde Germon Bona imzalı haberde, Barcelona'nın yeni sezon için bir forvet arayışında olduğu ve maddi zorluklar nedeniyle 2025 yılında serbest kalacak oyuncuları takip etmeye başladığı aktarıldı. Haberde, Barcelona'nın geniş golcü listesinin olduğu ve bu isimlerden birinin de Sarı-Lacivertliler'in santrforu Edin Dzeko olduğu ifade edildi.

Futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine dair kararını sezon sonunda vermesi beklenen Boşnak santrfor Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 9 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi.

JONATHAN DAVID İLK TERCİH

Barcelona'nın oyuncu havuzunun ilk sırasında Fransız ekibi Lille'de forma giyen Jonathan David bulunuyor. Piyasa değeri 50 milyon Euro olan 24 yaşındaki oyuncu, İngiliz kulüplerinin de radarında... Öte yandan listede Moussa Dembele, Cristiano Ronaldo ve Iago Aspas gibi yıldız isimler de yer alıyor.

LUKA JOVIC DE LİSTEDE

İtalya Serie A ekibi Milan'ın 26 yaşındaki forveti Luka Jovic de Barcelona'nın radarında olan bir diğer golcü... Ancak Sırp santrafor, son yıllarda üst düzey bir performans sergileyemiyor.