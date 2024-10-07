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Giriş Tarihi: 7.10.2024

Konyaspor 90+7’de Eyüpspor’u devirdi

Konyaspor 90+7’de Eyüpspor’u devirdi
SÜPER Lig'de geçen hafta Trabzonspor'a 3-2 yenilen Konya, Eyüpspor'u 90+7'de bulduğu golle devirip 3 puanı aldı. İlk yarısı sessiz biten maçın ikinci devresinde her şey vardı. 65'te Ahmed Kutucu'nun golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, eşitliği 72'de Yusuf Erdoğan'la yakaladı. 88'de Eyüpspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda penaltı bekleyen Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, itiraz edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+7'de Caner Erkin'in yaptığı faulden doğan serbest vuruşta Aleksic topu voleyle ağlara gönderdi ve mücadeleyi bitirdi: 2-1. Konyaspor bu sezon evinde oynadığı 4. maçında ilk kez kazandı.
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Konyaspor 90+7’de Eyüpspor’u devirdi
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