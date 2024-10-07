Real Madrid’de ara transfer kararı!

İspanya LaLiga'da Real Madrid, milli takım arası öncesindeki son maçında sahasında Villarreal'i konuk etti. Karşılaşmadan Federico Valverde ve Vinicius Jr.'ın golleriyle 2-0 galip ayrılan Carlo Ancelotti'nin ekibi milli takım arasına kayıpsız girdi.

SEZONU KAPATTI | Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu Dani Carvajal, karşılaşmanın son dakikasındaki bir pozisyonda sağ dizinden sakatlandı. Maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada Carvajal'in çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

PLANLAR DEĞİŞTİ | Dani Carvajal'in sakatlığının ardından Real Madrid, ara transferde kadrosuna takviye yapma kararı kaldı. Marca'da yer alan haberde ara transfer dönemi için sol ayaklı stoper transferi yapmak isteyen Real Madrid'in listesine sağ bek hamlesini de eklediği kaydedildi.

REAL MADRID'IN TRANSFERDEKİ ADAYLARI | Sol stoper için Real Madrid'de üç ismin adı ön plana çıkıyor. Haberde Bundesliga takımlarından Leipzig'de forma giyen Castello Lukeba'yla birlikte Palmerias'ın stoperi Victor Reis listede öne çıkan isimler. Ajax'ın genç stoperi Jorrel Hato da Real Madrid'in transfer etmek istediği futbolculardan biri.

Real Madrid'in sağ bek transferi için düşündüğü isim ise Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Trent Alexander-Arnold. İngiliz basınında yer alan haberlerde Arnold'ın henüz Liverpool'la yeni sözleşme için görüşmelere başlamadığı kaydedildi. Arnold'ın genç yaşta olmasına rağmen tecrübesi ve ekonomik olarak Real Madrid'in transfer politikasına uyduğu aktarıldı.

5 SEZONDUR ARA TRANSFERDE İMZA YOK | Real Madrid, son 5 sezonda ara transferde kadrosuna ekleme yapmadı. Son olarak İspanyol ekib i2019/20 sezonunda Flamengo forması giyen Reinier'i 30 milyon euro karşılığında transfer etmişti.