Son dakika: Galatasaray’dan ayrıldı, Fransa’da coştu! Ndombele adeta şov yapıyor...

Fransa Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Paris Saint-Germain, dün akşam deplasmanda Nice'e konuk oldu. Allianz Riviera'da oynanan mücadelenin 38. dakikasında ev sahibi ekip Abdi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 52. dakikada PSG, Nuno Mendes'in attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

NDOMBELE DAMGA VURDU

Mücadeleye geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen, ancak kiloları nedeniyle sürekli eleştirilen Tanguy Ndombele damga vurdu. Yıldız oyuncunun performansı Fransız basınında da büyük yankı uyandırdı. Ünlü DAZN Fransa'da maç sonu yorumlarında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

3. KEZ HAFTANIN 11'İNE GİRDİ

Tanguy Ndombele, bu sezon Ligue1'de 3. kez haftanın 11'ine seçildi.

Nice - PSG maç sonunu yorumlayan Walid Acherchour, Ndombele'nin muhteşem performasının ardından şu ifadeleri kullandı: "Ndombele bu gece Zaire-Emery'ye bir ders veriyor. Kızgınım çünkü bu 27 yaşındaki bu oyuncu Fransa milli takımında olmalı."