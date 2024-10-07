Son dakika haberi: Paul Pogba dönüyor! Resmen açıklandı...

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın geçtiğimiz Şubat ayında yapılan doping testlerinin ardından değerlerinde yüksek seviyede testosteron tespit edilmiş ve CAS'tan 4 yıl futboldan men ve 5 bin Euro para cezası almıştı.

Pogba'nın cezası geçtiğimiz günlerde 18 aya düşürülürken karar, bugün resmen açıklandı. Oyuncuya verilen para cezası da iptal edildi. Bu karar sonrası Paul Pogba, Mart 2025'ten itibaren sahalara dönebilecek.

Kararın yalnızca taraflara bildirildiği ifade edilirken, gerekçeli hükmün en kısa sürede taraflara iletileceği aktarıldı.

JUVE İLE YOLLAR AYRILIYOR

İtalyan basını, Mart itibarıyla sahalara dönmesi beklenen oyuncunun Juventus'la yollarını ayıracağını iddia etti. Fransa Milli Takımı ile 2018 yılında Dünya Kupası'nı kaldıran Pogba, Juventus'ta ise 4 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.