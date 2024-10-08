FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho, 3 isimden vazgeçmiyor

Sarı-lacivertli takımın ortaya koyduğu futbol ne taraftarı ne de teknik direktör Jose Mourinho'yu mutlu ediyor. Portekizli çalıştırıcı, milli arada farklı alternatifler üzerinde çalışacak ancak yeni 11'ini de 3 kilit ismi yazdıktan sonra oluşturacak. Tecrübeli hoca, Amrabat, Tadic ve Szymanski'yi şartlar ne olursa olsun kulübeye çekmeyecek.

AMRABAT: Transferin son günlerinde takıma katılan Faslı yıldız, artık takımın kilit ismi. Sakatlanmadığı sürece kulübeye çekilmeyecek. Mourinho, Amrabat'ı top kesmede ve atakları olgunlaştırmada çok değerli görüyor. Deneyimli ön libero savunma arkasına attığı uzun pasları da daha çok deneyecek.

TADİC: Serbest kanat oyuncusu rolünde oynuyor. Mourinho, futbolcusunun tekniğine güveniyor. Hem sağ kanat hem de sahte 9 oynadığı için birden fazla görevi yerine getirebiliyor.

SZYMANSKİ: Taraftar tepki gösterse de Portekizli hoca, Polonyalı oyuncusuna olan güvenini her fırsatta dile getiriyor. 10 numara pozisyonunda oynamayan Szymanski, sağ içte 8 numara olarak forma giyiyor. Mourinho'nun dediklerini yerine getiren yıldız oyuncu, hem savunmaya yardımıyla hem de orta sahada bağlantı oyunuyla sınıfı geçmiş durumda.