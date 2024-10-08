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Giriş Tarihi: 8.10.2024 11:26

'Jackie Chan' yorumu ırkçılık sayıldı: 10 maç ceza!

İtalyan ekibi Como'nun Wolves ile oyandığı hazırlık maçında Marco Curto'nun Hwang Hee-Chan'a 'Jackie Chan' diye seslenmesini FIFA ırkçılık olarak değerlendirdi ve Curto'ya 10 maç ceza verdi.

’Jackie Chan’ yorumu ırkçılık sayıldı: 10 maç ceza!

Serie A'ya yükselen Como bu yaz Premier Lig ekibi Wolves ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmada Como oyuncusu Marco Curto, yaşanan bir pozisyonun ardından Wolves'un Güney Koreli golcüsü Hwang hee-chan için takım arkadaşına "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" demesi üzerine ortalık gerginleşti. Curto'nun sözleri üzerine Wolves oyuncusu Daniel Podence rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Wolves, Marco Curto'yı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

'JACKIE CHAN' DİYE SESLENMEK IRKÇILIK SAYILDI
FIFA, Hong Kong'lu aktör Jackie Chan'in Güney Koreli futbolcuya seslenilmesini ırkçılık olarak değerlendirdi.

Marco Curto'ya 10 maç men veren FIFA'nın açıklamasında, "Futbolcu Marco Curto, ayrımcı davranışlarından dolayı 10 maç cezaya çarptırıldı." ifadeleri yer aldı.

Curto'nun 10 maçlık cezası 2 sene sonraya ertelendi. Ntvspor

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'Jackie Chan' yorumu ırkçılık sayıldı: 10 maç ceza!
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