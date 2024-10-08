’Jackie Chan’ yorumu ırkçılık sayıldı: 10 maç ceza!

Serie A'ya yükselen Como bu yaz Premier Lig ekibi Wolves ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşmada Como oyuncusu Marco Curto, yaşanan bir pozisyonun ardından Wolves'un Güney Koreli golcüsü Hwang hee-chan için takım arkadaşına "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" demesi üzerine ortalık gerginleşti. Curto'nun sözleri üzerine Wolves oyuncusu Daniel Podence rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü.

Maçın ardından Wolves, Marco Curto'yı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

'JACKIE CHAN' DİYE SESLENMEK IRKÇILIK SAYILDI

FIFA, Hong Kong'lu aktör Jackie Chan'in Güney Koreli futbolcuya seslenilmesini ırkçılık olarak değerlendirdi.

Marco Curto'ya 10 maç men veren FIFA'nın açıklamasında, "Futbolcu Marco Curto, ayrımcı davranışlarından dolayı 10 maç cezaya çarptırıldı." ifadeleri yer aldı.

Curto'nun 10 maçlık cezası 2 sene sonraya ertelendi. Ntvspor