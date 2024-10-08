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Giriş Tarihi: 8.10.2024 11:31

Son dakika: Corinthians ile Memphis Depay'ın yolları ayrılabilir

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Memphis Depay yakın zamanda takımdan ayrılabilir.

Son dakika: Corinthians ile Memphis Depay’ın yolları ayrılabilir
Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Memphis Depay'ın Brezilya ekibinde macerası sona erebilir.

Finances of Sport dergisinden gazeteci Paulo Vinicius Coelho'ya göre; Corinthians , Memphis Depay'in sözleşmesini feshedebilecek gibi görünüyor.

Haberin detayında, futbolcunun maaşı büyük ölçüde kulübünün ana sponsoru Esports da Sorte'den geldiği ve Brezilya hükümeti tarafından "suç faaliyeti" nedeniyle soruşturulduğu için şirketin çökmek üzere olduğu aktarıldı.

Şu anda faaliyetini sürdürmesini engellenen şirketle yolların ayrılması beklenen Corinthians'ta, Depay'ın sözleşmesinin feshedilmek zorunda kalacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Corinthians ile toplam 4 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika: Corinthians ile Memphis Depay'ın yolları ayrılabilir
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