Son dakika: Cristian Medina, Fenerbahçe’ye katılmayı iple çekiyor! Boca Juniors’ta kriz çıktı...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde uzun süre Cristian Medina'nın peşinde koştu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kısa sürede anlaşma sağlandı. Ancak Boca Juniors'ın inadı kırılamadı. Teknik direktör Diego Martinez, öğrencisinin satılmasına kesin bir şekilde karşı çıkınca yaz döneminde transfer gerçekleşmedi.

OCAK AYI İÇİN SÖZ KESİLDİ

İki kulüp, ocak ayı için söz kesti. Ancak yaşanan bu gelişmeler, Medina'nın performansını olumsuz etkiledi. Yıldız futbolcu, son maçlarda ciddi form düşüklüğü yaşadı. Belgrano karşılaşmasında ise sakatlandığı için 38. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı.

FORM DURUMU DÜŞÜŞTE

Boca ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya göre Cristian Medina'nın sağlık sorunu yaşaması halinde, Kanarya transferden çekilme hakkına sahip. Bu nedenle Medina'nın sakatlığı endişe yarattı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Ancak yapılan kontrollerde 22 yaşındaki futbolcunun ciddi bir sıkıntısının olmadığı belirlendi. Argentinos karşısında forma giyemeyen Tangocu'nun Milli aranın ardından formasına kavuşması bekleniyor.

KRİZ YAŞANIYOR

Öte yandan Arjantin ekibinde teknik adam krizi yaşanıyor. Bir türlü beklenen sonuçların gelmemesi üzerine Martinez kovuldu. Takımın başına, şu anda Meksika'da Chivas'ı çalıştıran Fernando Gago'nun getirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Gago, Atlas maçının ardından yaptığı açıklamada, "Açık konuşacağım. Kimseden teklif almadım, kimseyle görüşmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı.

BAŞKAN BASKI ALTINDA

Boca'nın kötü performansı ve teknik adam konusundaki belirsizlikler nedeniyle başkan Juan Roman Riquelme, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.Medina ise tüm bunların dışında kalıp, aralık ayında Arjantin'de sezonun bitmesinin ardından bir an önce Fenerbahçe'ye katılmayı iple çekiyor. Fanatik