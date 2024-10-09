Etimesgut Belediyespor, Şırnak Petrol Spor Kulübü’nü eledi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig ekibi Şırnak Petrol Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Etimesgut Belediyespor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Etimesgut'un gollerini; Mehmet Çelik (dk. 36) ile İbrahim Koca (dk. 66) atarken, Şırnak Petrol Spor Kulübü'nün tek sayısı Kubilay Yıldırım'dan (dk. 41) geldi.



Hakemler: İbrahim Elmas, Burak Yanardağ, Hakan Tunç

Etimesgut Belediyespor: Bahri Can Tosun, Mehmet Gence Çelik, Ahmet Tekin, Doğukan İnci, Tunhan Güngör, Efe Geçili, Efecan Mızrakcı, Nihat Koç, Turan Yılmaz, İbrahim Koca

Yedekler: Tuğran Tuğ, Talha Özler, Harun Atalay, Erdi Kasapoğlu, Mertcan Albayrak, İbrahim Kayıkcı, Arda Yıldız, Arda Kumru, Fatih Arhan

Teknik Direktör: Cafer Elek

Şırnak Petrol Spor Kulübü: Meriç Bayram, Kubilay Yıldırım, Burak Tolun, İbrahim Yakup İnal, Oktay Özer, Berke Açan, Serhat Bahşiş, Furkan Temir, Umut Can Gökdemir, Yunus Ensari, Eren Kaya

Yedekler: Yusuf Orhan, Mehmet Aydur, Tolga Kara, Suat Turan, Selman Aslan, Kablan Kaya Tekin, Barış Pune, Yasin Oruçgüney, Şenol Yıldırım, Sidar Ceylan

Goller: Mehmet Çelik (dk. 36), İbrahim Koca (dk. 66) (Etimesgut Belediyespor), Kubilay Yıldırım (dk. 41) (Şırnak Petrol Spor Kulübü)