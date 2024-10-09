Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbol dünyasını yıkan haber! George Baldock, evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 10.10.2024 01:41

Futbol dünyasını yıkan haber! George Baldock, evinde ölü bulundu

Panathinaikos'un 31 yaşındaki Yunan milli oyuncusu George Baldock'tan futbol dünyasını sarsan haber geldi. 31 yaşındaki futbolcu, evinin havuzunda ölü bulundu.

Futbol dünyasını yıkan haber! George Baldock, evinde ölü bulundu

Panathinaikos'un 31 yaşındaki Yunan milli oyuncusu George Baldock, evinin havuzunda ölü bulundu.

3 GÜN ÖNCE DERBİDE OYNADI

9 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybeden 31 yaşındaki stoper, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız; Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahaya çıkmış mücadelenin 75. dakikasında kenara gelmişti.

YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMINDA 12 KEZ OYNADI

Futbola İngiliz ekibi MK Dons'ta başlayan George Baldock, daha sonra sırasıyla Northampton, Tamworth, IBV, Oxford United, Sheffield United ve Panathinaikos formaları giydi. Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasını da 12 kez terletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Futbol dünyasını yıkan haber! George Baldock, evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA